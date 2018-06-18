Мезень: Расист сложной судьбы изощренно мстил работодателям

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по обвинению 36-летнего уроженца Воронежской области в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение в обществе ненависти, вражды и унижения достоинства группы лиц по признакам расы, национальности и отношения к религии, совершенные публично).

По версии следствия, в 2013 году пользователь сети Интернет с персонального компьютера в одной из групп в социальной сети, освещающей происшествия в Мезени, разместил ряд фотографий, рисунков, видеофайлов и высказываний, в которых содержатся отрицательные эмоциональные оценки и негативные установки, вызывающие в обществе ненависть и вражду, в отношении ряда этнических и религиозных групп.

После возбуждения уголовного дела подозреваемый скрывался на территории иностранных государств. После установления его места пребывания он был депортирован на территорию Российской Федерации.

От подозреваемого поступило заявление о явке с повинной. В ходе допроса в качестве обвиняемого он также признал свою вину и объяснил свои действия тем, что озлобился, так как его обманывали с работой лица тех национальностей, в отношении которых он позволил негативные высказывания.