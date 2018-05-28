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Архангельская область: Еще одна драма на охоте с участием братьев

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего жителя областного центра, подозреваемого  в совершении преступления, предусмотренного  ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По версии следствия, 1 сентября 2018 года днем на лесном озере Верхнее в Верхнетоемском  районе подозреваемый произвел выстрел из охотничьего карабина по взлетевшим уткам, при этом по неосторожности причинил смертельное огнестрельное ранение головы 34-летнему брату, который встал в лодке во время выстрела и оказался на линии огня. От полученного огнестрельного ранения пострадавший скончался на месте происшествия.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначены экспертизы.

В ходе допроса подозреваемый дал подробные показания об обстоятельствах произошедшего.

Напомним, несколько лет тому назад аналогичная трагедия случилась в известной семье архангельских врачей. Что не помешало «Каину по неосторожности» продолжить не только профессиональную, но и политическую карьеру.

 

10 сентябрь 09:04 | : Происшествия

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