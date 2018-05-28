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Архангельская область: Телевидение указало органам опеки на неполадки в семье

Сегодня на одном из федеральных телеканалов вышла программа, в эфире которой обсуждались проблемы ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию 4-х несовершеннолетних детей в семье жительницы Архангельской области, злоупотребляющей спиртными напитками. Дочь- подросток рассказала, что сожитель матери ее оскорбляет, применяет физическую силу. Бабушки детей, которые фактически занимаются их воспитанием, обращались в органы опеки и попечительства и к социальным педагогам, но адекватных мер к семье принято не было.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу инициировано проведение доследственной проверки.

Следствию предстоит проверить размещенную информацию, установить обстоятельства произошедшего и по результатам проверки  принять  процессуальное решение.

05 сентябрь 07:43 | : Происшествия

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