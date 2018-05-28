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Кашпировские наших дней. Северодвинские экстрасенсы продолжают грабить население

3 сентября в дежурную часть ОМВД России по городу Северодвинску обратилась 70-летняя местная жительница. Потерпевшая сообщила, что с августа 2016 по май 2017 года перевела около двух миллионов рублей за лечение так называемым «экстрасенсам».

Пенсионерка пояснила полицейским, что еще в августе 2016 года на одном из популярных телеканалов она увидела рекламу об услугах опытных экстрасенсов, которые исцеляют от многих заболеваний. Женщина заинтересовалась предложением и позвонила по указанному на экране номеру телефона.

Собеседник предложил пенсионерке пройти ряд телепатических сеансов по телефону. Гражданка согласилась на лечение, после чего неоднократно выходила с собеседником на связь. После каждого сеанса она переводила за услуги экстрасенса денежные средства в размере от 100 и более тысяч рублей на указанный банковский счет. В общей сложности за псевдолечение женщина заплатила более полутора миллионов рублей.

Через некоторое время северодвинке вновь позвонили неизвестные, представившись сотрудниками правоохранительных структур. Собеседники сообщили, что задержали группу мошенников, представлявшихся экстрасенсами,  и всем пострадавшим от их действий положена значительная денежная компенсация от государства. Однако для получения выплаты необходимо оплатить налоги и услуги адвоката. Вновь поверив злоумышленникам, женщина в течение нескольких месяцев  совершала переводы денежных средств на разные банковские счета, заплатив в общей сложности более 450 тысяч рублей.   

Не дождавшись обещанной компенсации, гражданка поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по части второй статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба». Ведется розыск злоумышленников.

Сотрудники полиции в очередной раз призывают граждан быть бдительными, критично относиться к информации об оказании различных услуг по дистанционному исцелению, снятию «порчи», заговоров и так далее. Дистанционные переводы денежных средств незнакомым людям, тем более под предлогом получения каких-либо «компенсаций» или «выигрышей» недопустимы, поскольку в абсолютном большинстве случаев их инициируют мошенники. Чаще общайтесь с пожилыми родственниками, доносите до них информацию о существующих видах мошеннических действий и способах защиты от них.  

04 сентябрь 13:11 | : Происшествия

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