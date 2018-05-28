Сотрудников САФУ держат на голодном пайке.

Когда-то ректор САФУ Елена Кудряшова уже ходила под следствием. И вот снова–здорова...

Архангельская прокуратура провела проверку в Северном Арктическом федеральном университете после того, как в социальных сетях появилась информация о невыплате заработной платы сотрудникам. Сообщалось, что работники не получали денежные средства около трех месяцев.

В результате Елену Кудряшову, ректора САФУ, прокуратура обязала погасить задолженность по зарплате. На момент проверки долг достиг примерно 30 миллионов рублей.

В отношении вуза и руководителя были возбуждены административные дела по факту невыплаты зарплаты, что является нарушением трудового законодательства РФ.

Отметим, что подобная ситуация наблюдается в образовательном учреждении не в первый раз. На данный момент сотрудникам вуза денежные средства были выплачены в полном объеме.



































