Страшная тайна Бутыгино-озера

19.07.2018 следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения 44-летнего архангелогородца по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

По данному уголовному делу совместно с органами внутренних дел проведено значительное количество следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего.

22.08.2018 установлен подозреваемый, который дал признательные показания в совершении убийства без вести пропавшего гражданина. Им оказался 50-летний местный житель. В тот же день он задержан в порядке ст. 91 УПК РФ и с его участием проведена проверка показаний на месте, в ходе которой он указал место сокрытия тела потерпевшего – возле озера Бутыгино в городе Архангельске. Незамедлительно произведен осмотр данного места происшествия, ранее неизвестного правоохранительным органам, в ходе которого на берегу и на дне озера Бутыгино обнаружены останки не менее двух человек.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначены экспертизы, проводятся допросы и др.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.