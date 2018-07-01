Северодвинск: Свет зажегся во всем городе

26 августа в 14:30 специалисты северодвинских районных электросетей завершили восстановление городского освещения, поврежденного штормовыми явлениями.

Об этом сообщил заместитель главы Северодвинска по городскому хозяйству Олег Лобачев.

- В настоящий момент к электроснабжению подключены жильцы всех домов, в которых обрывы электричества были вызваны последствиями урагана. В городе есть новые отключения света, но, по информации ЕДДС, их должны устранить до 18 часов текущего дня, - пояснил Олег Лобачев.

Заместитель главы города корабелов добавил, что причины вывода из строя электроснабжения ряда домов в селе Нёнокса выяснены. Там специалисты продолжают работы по ликвидации последствий шторма.