Архангельск: Труп у озера Бутыгино. Уж не маньяк ли завелся?

26 августа, ближе к вечеру, на окраине обнаружен труп неизвестного мужчины с обезображенным лицом.

Местные жители волнуются, уж не маньяк ли завелся? Слишком часто в последнее время стали пропадать люди…

Труп незнакомца с признаками насильственной смерти нашли недалеко от озера Бутыгино, расположенного на окраине Архангельска. Представители регионального УМВД пока не комментируют факт обнаружения обезображенного трупа. На данное время проводится проверка достоверности информации.



В последнее время на территории региона участились случаи пропажи людей, что сильно пугает местных жителей. По их словам, на днях пропал мужчина, направляясь с областного центра в Северодвинск, но не добрался до пункта назначения...