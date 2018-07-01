Город может спать спокойно. "Звездочка" выстояла под ударами стихии

Вчерашний шторм не нарушил работу "Звездочки", сообщает пресс-служба оборонного предприятия, работающего, в том числе, и с радиоактивными материалами.

По сообщению синоптиков, скорость ветра достигала рекордных значений за всю историю наблюдений. К непогоде готовились. Завод "закрепили по-штормовому", усилили контроль за потенциально опасными объектами и пережили буйство природы без заметных последствий.

Радиационная обстановка оставалась в норме, аварий не произошло. Перебои с электроснабжением отдельных объектов были, но устранялись оперативно.

Не все деревья на территории, пережили шторм, как, впрочем, и по всему городу; на некоторых объектах имеются повреждения кровельного покрытия.

Вечером 22 августа оперативные службы предприятия уже приступили к ликвидации последствий.