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Город может спать спокойно. "Звездочка" выстояла под ударами стихии

Вчерашний шторм не нарушил работу "Звездочки", сообщает пресс-служба оборонного предприятия, работающего, в том числе, и с радиоактивными материалами.

По сообщению синоптиков, скорость ветра достигала рекордных значений за всю историю наблюдений. К непогоде готовились. Завод "закрепили по-штормовому", усилили контроль за потенциально опасными объектами и пережили буйство природы без заметных последствий.

 Радиационная обстановка оставалась в норме, аварий не произошло. Перебои с электроснабжением отдельных объектов были, но устранялись оперативно.

Не все деревья на территории, пережили шторм, как, впрочем, и по всему городу; на некоторых объектах имеются повреждения кровельного покрытия.

Вечером 22 августа оперативные службы предприятия уже приступили к ликвидации последствий.

23 август 11:46 | : Происшествия

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