"Мы такого не помним". Архангельск приходит в себя после урагана

Уже вчера градоначальник областной столицы объехал город и навставлял соответствующим службам.

Игорь Годзиш посетил Маймаксанский, Соломбальский, Октябрьский и Ломоносовский округа. В каждом из них наблюдаются последствия штормового ветра – поваленные деревья, оборванные линии электропередач, сломанные опоры дорожных знаков.

- Работа активно ведется во всех округах. Сильнее всего пострадала центральная часть города, где больше коммуникаций. Бригады коммунальных предприятий, энергетиков, дорожников устраняют последствия стихии, уделяя первоочередное внимание тем повреждениям, которые угрожают безопасности людей. Предстоит еще большая работа по восстановлению электроснабжения, уборке улиц. Прошу жителей города проявить терпение и соблюдать правила безопасного поведения, - обратился к архангелогородцам градоначальник.

Как мы сообщали ранее, вчера из-за шторма было временно прекращено водное сообщение с островными территориями. Чтобы их жителям было где пересидеть непогоду и даже переночевать, в Архангельске развернули три временных пункта размещения.

В настоящий момент все речные пассажирские суда ходят по графику.

«Мы не помним такого разгула стихии», говорят архангелогородцы даже среднего возраста…

(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)