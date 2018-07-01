Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

"Мы такого не помним". Архангельск приходит в себя после урагана

Уже вчера градоначальник областной столицы объехал город и навставлял соответствующим службам.

Игорь Годзиш посетил Маймаксанский, Соломбальский, Октябрьский и Ломоносовский округа. В каждом из них наблюдаются последствия штормового ветра – поваленные деревья, оборванные линии электропередач, сломанные опоры дорожных знаков.

- Работа активно ведется во всех округах. Сильнее всего пострадала центральная часть города, где больше коммуникаций. Бригады коммунальных предприятий, энергетиков, дорожников устраняют последствия стихии, уделяя первоочередное внимание тем повреждениям, которые угрожают безопасности людей. Предстоит еще большая работа по восстановлению электроснабжения, уборке улиц. Прошу жителей города проявить терпение и соблюдать правила безопасного поведения, - обратился к архангелогородцам градоначальник.

Как мы сообщали ранее, вчера из-за шторма было временно прекращено водное сообщение с островными территориями. Чтобы их жителям было где пересидеть непогоду и даже переночевать, в Архангельске развернули три временных пункта размещения.

В настоящий момент все речные пассажирские суда ходят по графику.

«Мы не помним такого разгула стихии», говорят архангелогородцы даже среднего возраста…

(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)

 

23 август 10:49 | : Происшествия

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


Трое на одной крыше с видом на морг. "Сказки бабушки Галины", выпуск 39-й
Хичкоку и не снилось - над Архангельском реют голуби-каннибалы. "Сказки бабушки Галины", выпуск 38-й
Раскрыта тайна северодвинского медведя-шатуна – это … «Сказки бабушки Галины», выпуск 37
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Август 2018 (188)
Июль 2018 (235)
Июнь 2018 (273)
Май 2018 (244)
Апрель 2018 (258)
Март 2018 (243)


Деньги


все материалы
«    Август 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20