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Котлас жалуется на "Почту России" - там борзеют

По заявлению жителя г.Котласа проведена проверка исполнения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан в Котласском почтамте УФПС Архангельской области филиала  ФГУП «Почта России». 

Установлено, что 25.05.2018 в Котласский почтамт направлено обращение гражданина, ответ на которое  организацией направлен только 10.07.2018, т.е. с нарушением 30-дневного срока, установленного ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Ответ заявителю подготовлен в ходе проведения прокурорской проверки, после получения отделением почты соответствующего запроса прокуратуры. 

В этой связи прокурором начальнику Котласского почтамта внесено представление об устранении нарушений, которое удовлетворено, два работника организации привлечены к дисциплинарной ответственности в виде замечания. 

Кроме того, в отношении начальника Котласского почтамта  прокурором возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан, должностными лицами организаций, на которые возложено осуществление публично значимых функций), рассмотрев которое, мировой судья судебного участка № 2 Котласского судебного района оштрафовал должностное лицо на 5 тыс. руб. 

 (на фото: главный областной почтарь)

17 август 10:06 | : Происшествия

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