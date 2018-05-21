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Северодвинск: "Русская республика" осталась на 6 лет без основателя

Судебной коллегией Верховного Суда Российской Федерации оставлен без изменения приговор Московского окружного военного суда в отношении жителя города корабелов - Лебедева Алексея Юрьевича, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма с использованием сети «Интернет»), ч. 2 ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием сети «Интернет»), ч. 1 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»), ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение и хранение оружия»).

Избранная для экстремиста мера пресечения в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и запрета в течение 4 лет осуществлять администрирование Интернет-ресурсов оставлена без изменения.

Напомним, что Лебедев, разделяя экстремистские убеждения, признавая идеологию насилия и терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании, в период с 2015 года по март 2017 года, используя личную страницу в социальной сети «ВКонтакте», публично распространял материалы, оправдывающие действия норвежского террориста А. Брейвика, а также распространял информацию, призывающую к экстремистской деятельности, разжигающую межнациональную рознь по отношению к представителям ряда этнических групп. В квартире вышеуказанного лица было обнаружено и изъято огнестрельное оружие (обрез двуствольного охотничьего ружья «ТОЗ-Б») и несколько десятков патронов к нему).

Алексей Лебедев являлся одним из учредителей и руководителей незаконно самопровозглашенного государства «Русская Республика», идеология которого носит антиконституционный характер и направлена на нарушение территориальной целостности Российской Федерации.

15 август 10:52 | : Происшествия

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