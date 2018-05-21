В Архангельске начался отлов левых "коробейников"

На Воскресенской, 95, на так называемом рынке у «Диеты», на вполне законных основаниях дачники продают свежие овощи, грибы, ягоды и домашние заготовки. Но ближе к Воскресенской рядом с ними пристроились прилавки с продукцией, которая была произведена на фабриках, в основном это текстиль. Перепродажа в этом месте незаконна.

- Торговые точки могут стихийно возникать там, где есть поток потенциальных покупателей: около поликлиник, больниц, магазинов. Мы проводим рейды несколько раз в неделю по звонкам горожан, также выявляем места незаконной торговли самостоятельно. Иногда в управление обращаются директора магазинов, поскольку продавцы-нелегалы часто после себя оставляют мусор. Рапорты о нарушениях поступают и от сотрудников полиции, на их основании мы тоже составляем административные протоколы, - рассказала начальник отдела управления торговли Елена Симонян.

Как только в поле зрения правонарушителей показываются сотрудники в форме, они начинают быстро паковать свои товары. На двух женщин составляются протоколы об административном правонарушении за торговлю в неустановленном месте. Позже их рассмотрит административная комиссия Октябрьского округа и выпишет штраф от 500 до 1,5 тысяч рублей. 500 рублей платят те, кто нарушил закон впервые, 1000 рублей приходится отдать за повторное правонарушение, 1500 – за третий и последующий раз. При этом протоколы им выписывают с завидной регулярностью. Но даже за отсутствие сертификатов качества и сопроводительных документов на товар сотрудники управления по торговле и услугам населению составить протокол не могут – это за пределами их полномочий.

- Эти изделия обычно низкого качества, и человек, который приобрел товар, не может предъявить претензию, если его что-то не устроит в дальнейшем – именно это одна из главных причин, почему такая торговля в неустановленных местах запрещена, - объясняет Елена Симонян.

Именно поэтому управление торговли и услуг населению призывает горожан не приобретать товары у сомнительных продавцов.