Няндома: Эти кровавые соседи...

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 65-летнего жителя Няндомского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, 2 августа 2018 года вечером в поселке Зеленый Няндомского района между соседями по земельным участкам произошел конфликт, в процессе которого подозреваемый на почве личной неприязни нанес множественные удары руками по голове 62-летнему соседу. Через несколько дней пострадавший скончался в результате полученной травмы головы в медицинском учреждении.

В ходе допроса подозреваемый пояснил следователю, что его участок находится ниже участка потерпевшего. Из-за того, что последний орошал свой огород удобрениями, вода с химическими элементами стекала к нему на участок и попадала в колодец, что служило причиной конфликтов. Также он пояснил следователю, что 2 августа 2018 года в процессе ссоры потерпевший стал вести себя агрессивно и, в целях самообороны, он ударил его рукой.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде домашнего ареста.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.