Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Игорь Скубенко: Вандалы не уйдут от органов!

Глава Северодвинска осмотрел два остановочных павильона на Архангельском шоссе, изрисованных чёрным маркером. Один из них расположен возле супермаркета Spar, другой - рядом с заводской поликлиникой.

Напомним, ряд павильонов были украшены детскими рисунками, изображающими Северодвинск, и юбилейной символикой. Все работы по оформлению остановок профинансированы из внебюджетного источника: городу помог неравнодушный предприниматель.

- Остановки преобразились к Дню города. Они приобрели вполне современный вид. К сожалению, злоумышленники расстроили не только меня, но и юных художников, их педагогов и родителей, а также горожан, кто ежедневно пользуется общественным транспортом или просто проходит мимо, - подчеркнул Игорь Скубенко.

Он добавил, что проявлять уважение к труду других людей, демонстрировать ответственное отношение к родному городу и его оформлению нужно с самого юного возраста.

- Уверен, органы правопорядка примут все возможные меры, чтобы найти злоумышленников, - резюмировал глава Северодвинска.

(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)

 

08 август 11:59 | : Происшествия

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


Хичкоку и не снилось - над Архангельском реют голуби-каннибалы. "Сказки бабушки Галины", выпуск 38-й
Раскрыта тайна северодвинского медведя-шатуна – это … «Сказки бабушки Галины», выпуск 37
Итоги работы Министерства культуры Архангельской области за 2017 год (ВИДЕО)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Август 2018 (64)
Июль 2018 (235)
Июнь 2018 (273)
Май 2018 (244)
Апрель 2018 (258)
Март 2018 (243)


Деньги


все материалы
«    Август 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20