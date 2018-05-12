Игорь Скубенко: Вандалы не уйдут от органов!

Глава Северодвинска осмотрел два остановочных павильона на Архангельском шоссе, изрисованных чёрным маркером. Один из них расположен возле супермаркета Spar, другой - рядом с заводской поликлиникой.

Напомним, ряд павильонов были украшены детскими рисунками, изображающими Северодвинск, и юбилейной символикой. Все работы по оформлению остановок профинансированы из внебюджетного источника: городу помог неравнодушный предприниматель.

- Остановки преобразились к Дню города. Они приобрели вполне современный вид. К сожалению, злоумышленники расстроили не только меня, но и юных художников, их педагогов и родителей, а также горожан, кто ежедневно пользуется общественным транспортом или просто проходит мимо, - подчеркнул Игорь Скубенко.

Он добавил, что проявлять уважение к труду других людей, демонстрировать ответственное отношение к родному городу и его оформлению нужно с самого юного возраста.

- Уверен, органы правопорядка примут все возможные меры, чтобы найти злоумышленников, - резюмировал глава Северодвинска.

(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)