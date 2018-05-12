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Бутлегер из Онеги попался в руки правосудию

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего жителя Онежского района, подозреваемого в совершении  преступлений, предусмотренных п. «в» ч.2 ст. 126  УК РФ (похищение человека, совершенное с применением насилия), п. «в» ч.2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное с применением насилия) и ч.1 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица).

По версии следствия, в мае 2018 года  вечером в городе Онега подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, принудительно поместил в багажник своего автомобиля местного жителя,  отвез того в лесной массив, где удерживал в течение часа и требовал работать на себя, при этом заставил копать себе могилу и угрожал потерпевшему  физической расправой. Он же, применив физическую силу, потребовал у потерпевшего и его знакомого передать ему денежные средства в размере 60 тысяч рублей.  1 июня 2018 года утром подозреваемый, взломав оконную раму, незаконно проник в квартиру, где проживал потерпевший с другом, нарушив их право на неприкосновенность жилища. 

После того, как пострадавшие обратились с заявлением в правоохранительные органы, подозреваемого задержали. Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе допроса подозреваемый свою вину признал частично.

Потерпевшие пояснили следователю, что такими способами подследственный пытался их заставить работать на себя- нелегально продавать спиртные напитки.

08 август 08:56 | : Происшествия

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