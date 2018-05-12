Бутлегер из Онеги попался в руки правосудию

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего жителя Онежского района, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч.2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное с применением насилия), п. «в» ч.2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное с применением насилия) и ч.1 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица).

По версии следствия, в мае 2018 года вечером в городе Онега подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, принудительно поместил в багажник своего автомобиля местного жителя, отвез того в лесной массив, где удерживал в течение часа и требовал работать на себя, при этом заставил копать себе могилу и угрожал потерпевшему физической расправой. Он же, применив физическую силу, потребовал у потерпевшего и его знакомого передать ему денежные средства в размере 60 тысяч рублей. 1 июня 2018 года утром подозреваемый, взломав оконную раму, незаконно проник в квартиру, где проживал потерпевший с другом, нарушив их право на неприкосновенность жилища.

После того, как пострадавшие обратились с заявлением в правоохранительные органы, подозреваемого задержали. Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе допроса подозреваемый свою вину признал частично.

Потерпевшие пояснили следователю, что такими способами подследственный пытался их заставить работать на себя- нелегально продавать спиртные напитки.