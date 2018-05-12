Зверская парочка из Архангельска

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу предъявлено обвинение ранее судимым за преступления против собственности 21-летнему жителю Великого Новгорода и его 29-летней сожительнице, в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «д», «ж» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью, группой лиц), п.п. «а», «в» ч.2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище) и ч.1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).

По версии следствия, в ночь на 5 августа 2017 года обвиняемые с целью хищения чужого имущества незаконно проникли в квартиру мужчины, проживающего по проспекту Никольский в городе Архангельске, у которого накануне употребляли спиртные напитки. После того, как хозяин квартиры проснулся и обнаружил их присутствие, обвиняемые представились ему сотрудниками полиции, прибывшими для производства обыска. Они забрали у мужчины мобильный телефон и денежные средства, после чего покинули квартиру.

17 сентября 2017 года вечером обвиняемые употребляли спиртные напитки в гостях по улице Революции в городе Архангельске. Из-за того, что обвиняемая села на колени к знакомому хозяйки жилища в присутствии своего сожителя, последний на почве ревности нанес мужчине несколько ударов по голове, после чего уронил на пол и продолжил избиение. Затем обвиняемые вооружились ножами и нанесли потерпевшему не менее 170 ударов по голове и телу, причиняя особые страдания и мучения, после чего мужчина продолжил наносить удары молотком. От полученных травм пострадавший скончался на месте преступления.

После совершения убийства обвиняемые продемонстрировали хозяйке квартиры орудия преступления и высказали угрозы убийством, если она кому-нибудь расскажет о произошедшем в квартире.

В отношении указанных лиц судом на основании ходатайства следователя была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе допроса в качестве обвиняемых они свою вину признали частично.