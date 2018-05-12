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Архангельск: Организаторы игорного бизнеса деятельно раскаились

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу завершено расследование уголовного дела в отношении троих жителей областного центра, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ  (незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

Следствием установлено, что в 2016-2017 г.г. в помещении павильона, расположенного на проспекте Ленинградский в городе Архангельске, подозреваемые незаконно проводили азартные игры с использованием игрового оборудования  вне игорной зоны.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности, представленных ОЭБиПК УМВД России по г.Архангельску.

В ходе допросов подозреваемые свою вину признали, раскаялись в содеянном и с целью заглаживания вреда, причиненного преступлением, изготовили и разместили в общественных местах информационные баннеры, предупреждающие об уголовной ответственности за организацию и проведение азартных игр.

Уголовное дело направлено в Ломоносовский районный суд города Архангельска  для назначения меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

 

06 август 09:01 | : Происшествия

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