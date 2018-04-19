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Особый противопожарный режим в Поморье снят

В связи со стабилизацией пожарной обстановки в регионе и снижением класса пожарной опасности по условиям погоды, особый противопожарный режим, который действовал на территории региона с 16 июля, отменяется указом губернатора Архангельской области с 26 июля 2018 года.

По словам начальника Единого лесопожарного центра Сергея Иванцова, с начала пожароопасного сезона на территории области ликвидированы 57 возгораний на общей площади более 480 гектаров.

Средняя площадь пожара составила 8,5 гектара. Основные причины возникновения пожаров в лесу – нарушение местным населением правил пожарной безопасности, сухие грозы, горящие свалки.

На сегодняшний день, 26 июля, действующих пожаров на территории области нет.

— Сегодня последний день действия особого противопожарного режима на территории Архангельской области. Речь о его возможном возобновлении пока не идёт, но, если в регионе вновь установится жара, особый режим будет введён снова, – отметил министр природных ресурсов и ЛПК Архангельской области и руководитель штаба по координации деятельности по тушению лесных пожаров Александр Ерулик.

Напомним, что в период пожароопасного сезона в лесах запрещается:

  • разводить костры в хвойных молодняках, на торфяниках, лесосеках, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев;
  • оставлять костёр непотушенным до полного прекращения тления;
  • бросать горящие спички и окурки;
  • выжигать хворост, сухую траву на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам.

О возгорании в лесах можно сообщить по телефону «горячей линии» лесной охраны: 8-800-100-94-00, а также по телефону региональной диспетчерской службы (8182) 41-06-41.

26 июль 17:05 | : Происшествия

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