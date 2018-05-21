Задержана шпана, разгромившая "футбольную" остановку в Архангельске

13 июля 2018 года в полицию г. Архангельска поступило сообщение о том, что неизвестные злоумышленники похитили с остановки общественного транспорта, оформленной в виде футбольных ворот в честь проведения в Российской Федерации Чемпионата мира по футболу, декоративные элементы, а также повредили конструкцию остановки.

В ходе работы следственно-оперативной группы полиции при помощи системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город» подозреваемый в совершении правонарушения был установлен и задержан. Им оказался 28-летний житель города Архангельска. Часть декоративного оформления остановки в виде футбольного мяча была изъята. В настоящее время решается вопрос о привлечении злоумышленника к ответственности.

22 июля 2018 года в УМВД России по городу Архангельску поступило сообщение о том, что группа подростков повредила несколько автомашин, припаркованных около домов по ул. Воскресенская в г. Архангельске, а также тематическую остановку общественного транспорта с игрой «пятнашки», вмонтированной в опору навеса сооружения.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками ГИБДД были задержаны пятеро несовершеннолетних в возрасте от 15 до 16 лет, убегавших с места происшествия. Все причастные к правонарушению были установлены и опрошены.

В настоящее время по данному происшествию проводится проверка, решается вопрос о привлечении молодых людей к ответственности.