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Полиция Архангельска: Все ищем Бугаева

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного  ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство), по факту безвестного исчезновения Анатолия Бугаева (на фото), 1974 года рождения, зарегистрированного в квартире по улице Почтовой в городе Архангельске.

Всех, кто располагает информацией, способной помочь следствию, просьба  обратиться в следственный отдел по округу Варавино- Фактория г.Архангельска, расположенный по адресу: город Архангельск,  ул. Тимме, 2, корпус 1, телефон (8182) 64-30-13, либо позвонить в полицию по номерам  телефонов: 68-71-24 или 02.

 

24 июль 09:10 | : Происшествия

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