В Архангельской области с начала купального сезона утонули 10 человек

В Архангельской области проводятся проверки по факту гибели несовершеннолетних во время купания в водоемах.

Как сообщает Следственный комитет по Архангельской области и НАО, вчера днем в озере Андозеро в Онежском районе при очевидных обстоятельствах утонул 16-летний юноша. По предварительным данным, несовершеннолетний плохо плавал, заплыл на глубину и не рассчитал свои силы.

В это же время еще один несчастный случай произошел в районе паромной переправы через реку Пинега. 11-летняя девочка пришла на берег реки с матерью и сестрами. Во время купания ее сильным течением отнесло на глубину, и она утонула.

По данным фактам проводятся доследственные проверки, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Отметим, что в текущем году уже десять несовершеннолетних утонули в водоемах региона.

На сайте Следственного управления размещена памятка для детей и взрослых: «Памятка родителям о безопасном поведении детей на воде», с которой можно ознакомиться, перейдя по ссылке: http://arh.sledcom.ru/memo/item/1242596/ .