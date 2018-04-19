Готовили теракты? В Котласе накрыли серьезный канал по поставке оружия

Сотрудниками Регионального управления ФСБ России по Архангельской области в г. Котлас Архангельской области обнаружено и изъято значительное количество оружия и боеприпасов. Из незаконного оборота изъято более 3 000 боеприпасов и 7 единиц огнестрельного оружия, в т.ч.: снайперская винтовка конструкции «Мосина» с оптическим прицелом, самозарядные пистолеты «NORINCO» и «ТТ», спортивный револьвер модели «ТОЗ-36», 2 револьвера системы «Наган», охотничье ружьё конструкции Фролова.

Кроме того, у «подпольного оружейника» были также изъяты прибор для бесшумной и беспламенной стрельбы из огнестрельного оружия и множество других боеприпасов. В арсенале злоумышленника находились составные части огнестрельного оружия, изготовленные самодельным способом, и механизмы, которые могут использоваться для производства взрывных устройств. Для хранения указанных средств мужчина выбрал свою квартиру и место работы.

Уголовное дело в отношении указанного лица по ч.1 ст.222 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение оружия, его основных частей, боеприпасов») по материалам РУФСБ возбуждено и принято к производству ОМВД России «Котласский». В настоящее время проводятся дополнительные оперативно-следственные мероприятия.

Нарушителю грозит наказание в виде лишения свободы до 4-х лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей.

Всего по результатам проведенной спецоперации на территории нашей страны установлены личности 32 россиян, причастных к приобретению, изготовлению, модернизации и сбыту вооружения.

Отметим, что значительная часть тяжких преступлений совершается с применением огнестрельного оружия, поэтому его оборот находится на жестком контроле органов безопасности.