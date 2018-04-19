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В Северодвинске какая-то нелюдь пыталась сжечь лошадей. Требуется помощь

Вчера в Северодвинске сгорела конюшня, лошадей чудом спасли волонтеры.

Издание «Регион29» считает, что это был спланированный поджог.

Здание конюшне выгорело полностью вместе с инвентарем.

Теперь конному клубу «Тавро» очень требуются:

  • инвентарь: ведра пластиковые и металлические, совковые лопаты, мётла, колеса для тачек, мешки из-под муки или сахара;
  • помощь физическая, разгребать завалы;
  • помощь техникой для вывоза мусора;
  • строительные материалы и инвентарь: молотки, гвоздодеры, ломы, бензопилы, доски и многое другое;
  • финансовую помощь можно передать лично в клубе или на карту 6762 8004 9052 399 289. Оформлена на Бульба Анну Сергеевну.

Номер телефона для связи - 8 953 268 77 30.

20 июль 10:41 | : Происшествия

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