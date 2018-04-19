В Северодвинске какая-то нелюдь пыталась сжечь лошадей. Требуется помощь

Вчера в Северодвинске сгорела конюшня, лошадей чудом спасли волонтеры.
Издание «Регион29» считает, что это был спланированный поджог.
Здание конюшне выгорело полностью вместе с инвентарем.
Теперь конному клубу «Тавро» очень требуются:
- инвентарь: ведра пластиковые и металлические, совковые лопаты, мётла, колеса для тачек, мешки из-под муки или сахара;
- помощь физическая, разгребать завалы;
- помощь техникой для вывоза мусора;
- строительные материалы и инвентарь: молотки, гвоздодеры, ломы, бензопилы, доски и многое другое;
- финансовую помощь можно передать лично в клубе или на карту 6762 8004 9052 399 289. Оформлена на Бульба Анну Сергеевну.
Номер телефона для связи - 8 953 268 77 30.