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Бумеранг для Дрыманова. В Москве задержан следователь по делу губернатора Баринова

Как сообщают информационные агентства, в Москве задержан экс-руководитель столичного главка СК генерал Александр Дрыманов. Он уже провел ночь в ИВС на Петровке (МУР), что говорит о серьезности претензий к бывшему силовику.

Уже есть данные, что Дрыманову инкриминируются два эпизода получения взятки по делу вора в законе Шакро-молодого, судя по всему, генерал там выступал в роли деятельного посредника.

Примечательно, что свой карьерный рост Дрыманов начал с дела экс-губернатора Ненецкого автономного округа Алексея Баринова, в котором выступал в роли следователя Генеральной прокуратуры по особо важным делам. Тогда журналисты федеральных изданий отмечали – «…уголовное дело против бывшего губернатора НАО просто уникально. В нем нет ни одного свидетеля, хотя бы косвенно изобличающего Алексея Баринова, равно как нет и потерпевших».  

Адвокаты же Алексея Викторовича прямо заявляли, что в «деле Баринова» имеется заведомое и осознанное искажение очевидных фактов, заведомой фальсификации данных предварительного следствия со стороны следователя Генеральной прокуратуры Дрыманова, направленной на выполнения «заказа» по устранению Баринова с поста Губернатора НАО.

Напомним, что в итоге Баринов получил условный срок, но потерял место главы НАО и навсегда ушел из политики. Как, впрочем, и его главный оппонент, тогдашний полпред в СЗФО Илья Клебанов, причём последний по состоянию здоровья.

Теперь вот Дрыманов… зло и подлость всегда возвращаются бумерангом.

17 июль 16:04 | : Происшествия

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