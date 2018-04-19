Самый демократичный регион. В Архангельской области из квартир выселяют глав муниципальных образований

Архангельский областной суд 04.07.2018 отклонил жалобу главы МО «Обозерское» Плесецкого района Андруцкой Ю.В. на решение Плесецкого районного суда от 12.03.2018, которым постановлено признать недействительными распоряжение администрации названного муниципального образования от 07.09.2016 о заключении с ней договора социального найма жилого помещения и сам договор, выселить ее из жилого помещения без предоставления другого.

Решение вынесено по иску прокурора Плесецого района в связи с тем, что Андруцкая на дату заключения договора не состояла на учете в администрации «Обозерское» в качестве нуждающейся в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма, не признавалась в установленном порядке малоимущей в целях предоставления жилья. Кроме того, ее избрание на выборную должность главы не является основанием для заключения такого договора.