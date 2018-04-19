Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Самый демократичный регион. В Архангельской области из квартир выселяют глав муниципальных образований

Архангельский областной суд 04.07.2018 отклонил жалобу главы МО «Обозерское» Плесецкого района Андруцкой Ю.В. на решение Плесецкого районного суда от 12.03.2018, которым постановлено признать недействительными распоряжение администрации названного муниципального образования от 07.09.2016 о заключении с ней договора социального найма жилого помещения и сам договор, выселить ее из жилого помещения без предоставления другого.

Решение вынесено по иску прокурора Плесецого района в связи с тем, что Андруцкая на дату заключения договора не состояла на учете в администрации «Обозерское» в качестве нуждающейся в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма, не признавалась в установленном порядке малоимущей в целях предоставления жилья. Кроме того, ее избрание на выборную должность главы не является основанием для заключения такого договора.

 

16 июль 12:38 | : Происшествия / Скандалы

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


Раскрыта тайна северодвинского медведя-шатуна – это … «Сказки бабушки Галины», выпуск 37
Итоги работы Министерства культуры Архангельской области за 2017 год (ВИДЕО)
Прости их, Пенза, или «Поморье» заварило отбеливатель. «Сказки бабушки Галины, выпуск 36
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июль 2018 (122)
Июнь 2018 (273)
Май 2018 (245)
Апрель 2018 (258)
Март 2018 (243)
Февраль 2018 (230)


Деньги


все материалы
«    Июль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20