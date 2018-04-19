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Мать-ехидна проживает в Архангельске

Жительница Архангельска чуть было не уморила крохотного сына голодом. Как обычно в подобных случаях, во всем виноват алкоголь.

С 8 по 10 июля прошлого года обвиняемая ушла из дома, закрыв в квартире своего сына. Два дня ребенок находился без еды и воды, после чего его пришлось увезти в Детскую клиническую больницу имени П.Г. Выжлецова.

Ребенка спас его же отец. Он долгое время не мог дозвониться до матери ребенка и, зная ее пристрастия, приехал на квартиру. Когда дверь не открыли, вызвал МЧС, а те, взломав дверь и обнаружив, что ребенок один дома, вызвали полицейских.

Женщину, ранее судимую и злоупотребляющую спиртным, приговорили к 1 году и 3 месяцам колонии.  

16 июль 10:50 | : Происшествия

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