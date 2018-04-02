В Нарьян-Маре молодая шпана тиранила пенсионеров

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора

18- летнему мужчине и двум несовершеннолетним в возрасте от 16 до 17 лет. Они, в зависимости от роли и степени участия каждого, признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления), ч. 3 ст. 30, п.п. «а, г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (два эпизода грабежей, совершенных группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, и один эпизод покушения на грабеж), ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) и ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба потерпевшему).

Следствием и судом установлено, что с 30 ноября по 4 декабря 2017 года в городе Нарьян-Маре указанные лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, совершили покушение на открытое хищение сумки у пожилой женщины, но не довели свой преступный умысел до конца по независящим от них обстоятельствам, так как потерпевшая оказала активное сопротивление, ручки сумки были намотаны на кисть ее руки, что не позволило вырвать сумку из руки потерпевшей. Затем они совершили 2 открытых хищения имущества у пожилых женщин, вырвав у них из рук сумки с имуществом. С похищенным с места преступления скрылись, распорядившись им по своему усмотрению.

Всего потерпевшим причинен имущественный ущерб на общую сумму более 10 000 рублей. В результате противоправных действий 17- летнего обвиняемого одной из потерпевших причинена травма, которая расценивается как тяжкий вред здоровью. Кроме того, в период расследования уголовного дела установлено, что в начале января 2018 года, 16-летний юноша, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта с водителем такси, умышленно повредил его автомобиль, причинив последнему имущественный ущерб на сумму более 49 тысяч рублей.

Приговором Нарьян-Марского городского суда несовершеннолетним подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев и 2 года 7 месяцев, соответственно, условно, с испытательным сроком 2 года. 18 –летнему мужчине в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.