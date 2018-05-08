Налетай, подешевело! В Архангельске торговали экзаменами за "три копейки"

В Архангельске перед судом предстанет руководитель производственной практики ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации» в связи с получением взятки от абитуриента за помощь в успешной сдаче экзамена

Архангельским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя производственной практики ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации» по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (Мелкое взяточничество).

В ходе следствия установлено, что руководитель производственной практики Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации» в марте 2018 года в, находясь в аудитории Федерального государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Архангельский авиационный учебный центр», где осуществлялась работа выездной (зональной) отборочной комиссии, оказал содействие абитуриенту, действовавшему в рамках оперативно-розыскных мероприятий, проводимых сотрудниками Регионального управления Федеральной службы безопасности России по Архангельской области, в успешной сдаче вступительных испытаний при поступлении на заочную форму обучения СПбГУ ГА, путём предоставления готовых ответов на задания, получив за оказанное содействие незаконное денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.