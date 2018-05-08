Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Налетай, подешевело! В Архангельске торговали экзаменами за "три копейки"

В Архангельске перед судом предстанет руководитель производственной практики ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации» в связи с получением взятки от абитуриента за помощь в успешной сдаче  экзамена

Архангельским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя производственной практики ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации» по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (Мелкое взяточничество).

В ходе следствия установлено, что руководитель производственной практики Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации»  в марте  2018 года в, находясь в аудитории Федерального государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Архангельский авиационный учебный центр», где осуществлялась работа выездной (зональной) отборочной комиссии, оказал содействие абитуриенту, действовавшему в рамках оперативно-розыскных мероприятий, проводимых сотрудниками Регионального управления Федеральной службы безопасности России по Архангельской области, в успешной сдаче вступительных  испытаний при поступлении на заочную форму обучения СПбГУ ГА, путём предоставления готовых ответов на задания, получив за оказанное содействие незаконное денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

25 июнь 14:20 | : Происшествия

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


Итоги работы Министерства культуры Архангельской области за 2017 год (ВИДЕО)
Прости их, Пенза, или «Поморье» заварило отбеливатель. «Сказки бабушки Галины, выпуск 36
Не бойтесь России! Иностранные студенты из Архангельска зазывают земляков на Чемпионат мира по футболу (ВИДЕО)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июнь 2018 (224)
Май 2018 (245)
Апрель 2018 (258)
Март 2018 (243)
Февраль 2018 (230)
Январь 2018 (217)


Деньги


все материалы
«    Июнь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20