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С заместителя главы Онежского района содрали пять тысяч

Проверка Онежской межрайонной прокуратуры установила, что первый заместитель главы администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» Андрей Вепрев нарушил порядок предоставления земельных участков.

Если перейти с канцелярского языка на человеческий, чиновник отказал жителю подведомственного ему района в согласовании предоставления земельного участка.

О мотивах, вымогательстве речь не идет. Единственное уточнение – сделано это на непредусмотренных законом основаниях.

За свои действия (или бездействия) Вепрев поплатился пятью тысячами.

Вывод: и на чиновника управа найдется… не бойтесь жаловаться.

25 июнь 10:44 | : Происшествия

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