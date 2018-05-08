Конфискация теперь в законе. Как Киселев у Чертока ноутбук отобрал

Сотрудники силовых ведомств получили право изымать используемое для совершения преступления имущество даже без приговора суда. В список такого имущества попадают мобильники и оргтехника. Спорные вопросы конфискации разъяснил пленум Верховного суда России.



Об этом поведал портал newsru.com.

Адвокаты уже возмутились: «Полагаем, такие вольности в толковании уголовного закона недопустимы, тем более, когда речь идет о правах не причастных к совершению преступления третьих лиц. Неясное значение термина "преступления террористической и экстремистской направленности" и расплывчатая формулировка вносят опасную неопределенность, создавая лазейку для произвола. Особенно с учетом все более широкого и нередко весьма сомнительного применения уголовной репрессии в таких делах».



В 2017 году российские суды применяли конфискацию 2,3 тысячи раз (в том числе по делам о взятках). Всего было осуждено почти 725 тысяч человек, из них 1,5 тысячи - по делам об экстремизме и терроризме.



Главный редактор ИА RUSNORD Леонид Черток вспоминает, как 11 лет назад в рамках уголовного дела по нанесению тогдашнему губернатору Архангельской области Николаю Киселёву невыносимых душевных мук дознаватели изъяли у него рабочий ноутбук якобы для проведения следственных мероприятий. Вернули после прекращения дела (заявитель дал задний ход) а нерабочем состоянии с диагнозом восстановлению не подлежит. Претензии не принимались…