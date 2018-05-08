Северодвинская трагедия. Тело Виталия Фадеева нашли на берегу реки

Поиски 18-летнего Виталия Фадеева, к которым администрация Северодвинска подключила всех, вплоть до коммунальных служб, закончились трагически.

«Регион29»:

- Тело парня обнаружили в реке Ширшема рядом с мостом по дороге в СНТ «Уйма». Причины смерти и обстоятельства случившегося выясняются.

Напомним, молодой человек пропал в конце мая. По противоречивым сведениям, его видели в нескольких районах города, но контакта со знакомыми он избегал. В последний раз Виталия зафиксировали камеры наблюдения, когда 29 мая он снимал деньги в банкомате. Родные и близкие Виталия организовали масштабные поиски, к работе присоединились спасатели и поисковые отряды добровольцев. <p 14 июня спасатели обследовали водоёмы близ Северодвинска, однако результата не было. В конце минувшей недели волонтёры обратились к городской администрации с просьбой обеспечить доступ поисковиков на чердаки и в подвалы.

Редакция ИА RUSNORD выражает искренние соболезнования родным и близким.