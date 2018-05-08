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Архангельск: Преступление в стиле ню

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу завершено предварительное следствие по обвинению 29- летнего жителя областного центра в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни). 

По версии следствия,  в 2017 году обвиняемый с электронного устройства направил интимные фотографии девушки, с которой раньше поддерживал близкие отношения, на электронный почтовый ящик учебного заведения, в котором та обучалась. В результате его действий с фотографиями ознакомились сотрудники учебного заведения,  вследствие чего сведения о личной жизни девушки стали известны неопределённому кругу лиц.

В ходе допроса обвиняемый свою вину не признал.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных отделом «К» БСТМ УМВД России по Архангельской области.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным  заключением направлено в мировой суд для рассмотрения по существу.

Уголовный кодекс РФ за нарушение неприкосновенности частной жизни предусматривает наказание от штрафа до 2 лет лишения свободы.

13 июнь 17:55 | : Происшествия

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