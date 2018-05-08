Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Бандитский Новодвинск. Расследование "Вольного дела"

Участник Ассоциации «Вольное дело» сайт Архсвобода провел журналистское расследование – кто реально хозяйничает в городе бумажников:

ГИБДД г Новодвинска (Приморский район) находится в полной зависимости от людей, причисляющих себя к криминальному миру. Криминал оставил представителей власти без воды, туалета, вывоза мусора; отопление включает только в декабре, когда на улице уже стойкий мороз, сейчас поднят вопрос об отключении электроэнергии. А ведь показатель уважения к представителям правоохранительным органам является и показателем уважения к государственной власти. 

Теперь все порядку…

Трехэтажное здание по улице Декабристов 20, располагается в промышленной зоне Новодвинска. У здания было два собственника,- Садков и Трескин (фирма Беломорье), не считая владельцев нескольких кабинетов. Садков умер год назад, представлять наследников вызвались криминальные личности, типа братка Дорофеева с командой.

1 мая 2018 года умер Трескин (молодой мужчина 42 лет), инсульт. Говорят, последний год он жил в огромном стрессе.

На него повесили долг в размере 600 тысяч, который якобы существовал перед Садковым (вторым собственником), сожгли машину, обременили нести основные обязанности по содержанию зданию и уплаты ЖКХ.

Зимой, подключая отопление всего на 4 месяца, счет выставляли до не приличия раздутый. Трескин залез в долги, родители тоже, помогая сыну, набрали кредитов, говорят 2 миллиона. Им теперь до смерти не расплатиться.

Счет за воду и отопление ему выставляла фирма посредник, между АЦБК и Беломорьем. Фирмой прокладкой руководит другой околокриминальный тип, — Черняк, быстро разбогатевший на черных схемах с АО « АФЗ».

Трескин пытался договориться с криминалитетом Новодвинска, обращался за помощью на комбинат, писал заявления в полицию. Как была эта тема интересна только бандитам, так осталась.

На аргументы Трескина, что  ГИБДД останется без цивилизованных  коммунальных услуг, бандиты отвечали просто:« А кто такие вообще эти менты»?

Начальник ГИБДД в городе авторитетом не пользуется, начальник полиции Волков, тоже не в состоянии данную проблему решить, либо авторитета не хватает, либо безразличен к судьбе целого подразделения Приморского района.

Что же случилось с частью собственности ранее принадлежащей Трескину?

…Снова появились криминальные типы (но другие), «смотрящий» по Новодвинску Говоров с командой, которые предъявили свои притязания на его долю. Наследникам вдруг оказалось ничего не нужно.

Причем Говоров, как выяснилось давно туда своих людей внедрял, типа Клокова из ЖХ Хайло. Этот Хайло (ну и фамилия) занял там кабинет и почти ежедневно осуществлял контроль. Почти каждый день машина криминальной охранной структуры была у здания ГИБДД.

Заключение коротким не получится. В этом сюжете сплелись все драмы провинциального рабочего городка.

Уничтоженный предприниматель, отчаявшийся  найти помощь у формальных руководителей города;

бандиты, на глазах силовиков, творящие свои дела;

обычные горожане уже давно не удивляющие такому расположению дел.

Сейчас здание ГИБДД Новодвинска превратилось в «воровскую малину» города, хотя многие скажут, что полицейских и бандитов в нашей стране не отличить. До сих пор держат марку. Но это не единичный случай, в котором федеральные органы, чувствуют себя униженными и оскорбленными. Тем же мировым судьям Новодвинска местная братва часто указывают «свое место»…

…Городом руководит местный криминал. Ситуация катастрофическая. Бандиты уже в прямом смысле селе на шею власти.  

13 июнь 12:17 | : Происшествия

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


Итоги работы Министерства культуры Архангельской области за 2017 год (ВИДЕО)
Прости их, Пенза, или «Поморье» заварило отбеливатель. «Сказки бабушки Галины, выпуск 36
Не бойтесь России! Иностранные студенты из Архангельска зазывают земляков на Чемпионат мира по футболу (ВИДЕО)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июнь 2018 (121)
Май 2018 (245)
Апрель 2018 (258)
Март 2018 (243)
Февраль 2018 (230)
Январь 2018 (217)


Деньги


все материалы
«    Июнь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20