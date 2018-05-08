Бандитский Новодвинск. Расследование "Вольного дела"

Участник Ассоциации «Вольное дело» сайт Архсвобода провел журналистское расследование – кто реально хозяйничает в городе бумажников:
ГИБДД г Новодвинска (Приморский район) находится в полной зависимости от людей, причисляющих себя к криминальному миру. Криминал оставил представителей власти без воды, туалета, вывоза мусора; отопление включает только в декабре, когда на улице уже стойкий мороз, сейчас поднят вопрос об отключении электроэнергии. А ведь показатель уважения к представителям правоохранительным органам является и показателем уважения к государственной власти.
Теперь все порядку…
Трехэтажное здание по улице Декабристов 20, располагается в промышленной зоне Новодвинска. У здания было два собственника,- Садков и Трескин (фирма Беломорье), не считая владельцев нескольких кабинетов. Садков умер год назад, представлять наследников вызвались криминальные личности, типа братка Дорофеева с командой.
1 мая 2018 года умер Трескин (молодой мужчина 42 лет), инсульт. Говорят, последний год он жил в огромном стрессе.
На него повесили долг в размере 600 тысяч, который якобы существовал перед Садковым (вторым собственником), сожгли машину, обременили нести основные обязанности по содержанию зданию и уплаты ЖКХ.
Зимой, подключая отопление всего на 4 месяца, счет выставляли до не приличия раздутый. Трескин залез в долги, родители тоже, помогая сыну, набрали кредитов, говорят 2 миллиона. Им теперь до смерти не расплатиться.
Счет за воду и отопление ему выставляла фирма посредник, между АЦБК и Беломорьем. Фирмой прокладкой руководит другой околокриминальный тип, — Черняк, быстро разбогатевший на черных схемах с АО « АФЗ».
Трескин пытался договориться с криминалитетом Новодвинска, обращался за помощью на комбинат, писал заявления в полицию. Как была эта тема интересна только бандитам, так осталась.
На аргументы Трескина, что ГИБДД останется без цивилизованных коммунальных услуг, бандиты отвечали просто:« А кто такие вообще эти менты»?
Начальник ГИБДД в городе авторитетом не пользуется, начальник полиции Волков, тоже не в состоянии данную проблему решить, либо авторитета не хватает, либо безразличен к судьбе целого подразделения Приморского района.
Что же случилось с частью собственности ранее принадлежащей Трескину?
…Снова появились криминальные типы (но другие), «смотрящий» по Новодвинску Говоров с командой, которые предъявили свои притязания на его долю. Наследникам вдруг оказалось ничего не нужно.
Причем Говоров, как выяснилось давно туда своих людей внедрял, типа Клокова из ЖХ Хайло. Этот Хайло (ну и фамилия) занял там кабинет и почти ежедневно осуществлял контроль. Почти каждый день машина криминальной охранной структуры была у здания ГИБДД.
Заключение коротким не получится. В этом сюжете сплелись все драмы провинциального рабочего городка.
Уничтоженный предприниматель, отчаявшийся найти помощь у формальных руководителей города;
бандиты, на глазах силовиков, творящие свои дела;
обычные горожане уже давно не удивляющие такому расположению дел.
Сейчас здание ГИБДД Новодвинска превратилось в «воровскую малину» города, хотя многие скажут, что полицейских и бандитов в нашей стране не отличить. До сих пор держат марку. Но это не единичный случай, в котором федеральные органы, чувствуют себя униженными и оскорбленными. Тем же мировым судьям Новодвинска местная братва часто указывают «свое место»…
…Городом руководит местный криминал. Ситуация катастрофическая. Бандиты уже в прямом смысле селе на шею власти.