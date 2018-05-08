Бандитский Новодвинск. Расследование "Вольного дела"

Участник Ассоциации «Вольное дело» сайт Архсвобода провел журналистское расследование – кто реально хозяйничает в городе бумажников:

ГИБДД г Новодвинска (Приморский район) находится в полной зависимости от людей, причисляющих себя к криминальному миру. Криминал оставил представителей власти без воды, туалета, вывоза мусора; отопление включает только в декабре, когда на улице уже стойкий мороз, сейчас поднят вопрос об отключении электроэнергии. А ведь показатель уважения к представителям правоохранительным органам является и показателем уважения к государственной власти.

Теперь все порядку…

Трехэтажное здание по улице Декабристов 20, располагается в промышленной зоне Новодвинска. У здания было два собственника,- Садков и Трескин (фирма Беломорье), не считая владельцев нескольких кабинетов. Садков умер год назад, представлять наследников вызвались криминальные личности, типа братка Дорофеева с командой.

1 мая 2018 года умер Трескин (молодой мужчина 42 лет), инсульт. Говорят, последний год он жил в огромном стрессе .

На него повесили долг в размере 600 тысяч, который якобы существовал перед Садковым (вторым собственником), сожгли машину, обременили нести основные обязанности по содержанию зданию и уплаты ЖКХ.

Зимой, подключая отопление всего на 4 месяца, счет выставляли до не приличия раздутый. Трескин залез в долги, родители тоже, помогая сыну, набрали кредитов, говорят 2 миллиона. Им теперь до смерти не расплатиться.

Счет за воду и отопление ему выставляла фирма посредник, между АЦБК и Беломорьем. Фирмой прокладкой руководит другой околокриминальный тип, — Черняк, быстро разбогатевший на черных схемах с АО « АФЗ».

Трескин пытался договориться с криминалитетом Новодвинска, обращался за помощью на комбинат, писал заявления в полицию. Как была эта тема интересна только бандитам, так осталась.

На аргументы Трескина, что ГИБДД останется без цивилизованных коммунальных услуг, бандиты отвечали просто:« А кто такие вообще эти менты»?

Начальник ГИБДД в городе авторитетом не пользуется, начальник полиции Волков, тоже не в состоянии данную проблему решить, либо авторитета не хватает, либо безразличен к судьбе целого подразделения Приморского района.

Что же случилось с частью собственности ранее принадлежащей Трескину?

…Снова появились криминальные типы (но другие), «смотрящий» по Новодвинску Говоров с командой, которые предъявили свои притязания на его долю. Наследникам вдруг оказалось ничего не нужно.

Причем Говоров, как выяснилось давно туда своих людей внедрял, типа Клокова из ЖХ Хайло. Этот Хайло (ну и фамилия) занял там кабинет и почти ежедневно осуществлял контроль. Почти каждый день машина криминальной охранной структуры была у здания ГИБДД.

Заключение коротким не получится. В этом сюжете сплелись все драмы провинциального рабочего городка.

Уничтоженный предприниматель, отчаявшийся найти помощь у формальных руководителей города;

бандиты, на глазах силовиков, творящие свои дела;

обычные горожане уже давно не удивляющие такому расположению дел.

Сейчас здание ГИБДД Новодвинска превратилось в «воровскую малину» города, хотя многие скажут, что полицейских и бандитов в нашей стране не отличить. До сих пор держат марку. Но это не единичный случай, в котором федеральные органы, чувствуют себя униженными и оскорбленными. Тем же мировым судьям Новодвинска местная братва часто указывают «свое место»…

…Городом руководит местный криминал. Ситуация катастрофическая. Бандиты уже в прямом смысле селе на шею власти.