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И в огне горит, и в воде тонет. Печальная судьба архангельского "Триумфа"

Сообщение регионального МЧС:

- 11 июня в 15:27 по адресу: Набережная Северной Двины, д. 71, к.1, стр. 1, произошел пожар на неэксплуатируемом дебаркадере. Пострадавших нет. Пожар ликвидирован в 16:54. В результате пожара повреждено: строение значительно; дощатый причал, размером 35×10м. На место пожара выезжали пожарно-спасательные расчёты 1 ПСЧ, СПСЧ, 2 ПСЧ МЧС России и СПСО в составе 13 человек и 4 единиц техники.

Имеется ввиду некогда популярный в Архангельске плавучий клуб «Триумф» (не выдержал конкуренции с заведениями аналогичного профиля).

Напомним, один раз он уже тонул, после чего за его судьбу взялось региональное отделение ОНФ - После обращения граждан в региональное отделение Общероссийского народного фронта в Архангельской области активисты ОНФ взяли на контроль демонтаж или ограждение опасного объекта: частично подтопленного плавучего ресторана, который давно не работает, находится в аварийном состоянии и не имеет ограждения.

Наблюдатели, полагают, что дело не обошлось без поджога. И что там со страховкой здания?..

 

12 июнь 09:36 | : Происшествия

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