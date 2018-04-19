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Лесозаготовки в Архангельской области: "Отбеливание" продолжается

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении исполнительного директора  общества с ограниченной ответственностью, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного  ч.1  ст. 199 УК РФ  (уклонение от уплаты налогов в крупном размере).

 По версии следствия, исполнительный директор общества, основным видом деятельности которого является лесозаготовка и лесопереработка, в 2017 году уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму более 5,5 млн  рублей  путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений о суммах подлежащих уплате и суммах налогового вычета, причинив своими действиями ущерб бюджетной системе РФ на указанную сумму.

 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В ходе следствия также будут приняты все предусмотренные законом меры по возмещению причиненного бюджету ущерба.

 

В ходе допроса подозреваемый свою вину не признал.

 

Уголовное дело возбуждено на основании материалов налоговой проверки Межрайонной ИФНС России №5 по Архангельской области и НАО и УМВД России по Архангельской области.

 

09 июнь 11:05 | : Происшествия

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