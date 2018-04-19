Архангельский псих чуть было не убил свою маму

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего жителя областного центра, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство).

По версии следствия, 31 мая 2018 года вечером по месту жительства по улице Чкалова в городе Архангельске подозреваемый нанес множественные удары ножом 41-летней матери. Умысел на убийство не был доведен до конца по не зависящим от него обстоятельствам, так как женщина оказала активное сопротивление, покинула квартиру, и ей была своевременно оказана медицинская помощь.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Потерпевшая выписана из больницы. Она пояснила следователю, что сын состоит на учете в психо-неврологическом диспансере.

В отношении подозреваемого назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

Несовершеннолетнему подозреваемому на период следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.