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В Котласе объявился юный разбойник

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего жителя Котласского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, 30 мая 2018 года днем на улице в городе Котласе подозреваемый совместно с не достигшим возраста уголовной ответственности 13-летним знакомым подошли к двум мальчикам в возрасте 10 и 11 лет и потребовали передать им имеющиеся у них денежные средства. Получив 14 рублей, подростки, демонстрируя нож и угрожая его применением, потребовали у малолетних передать все имеющееся у них ценное имущество и вывернуть карманы одежды. С похищенными денежными средствами несовершеннолетние подозреваемые с места преступления скрылись, распорядившись им по своему усмотрению.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. В ходе следствия будут установлены причины и условия, способствовавшие его совершению.

08 июнь 09:41 | : Происшествия

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