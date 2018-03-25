Архангельск: Пациентка психбольницы устроила погром прямо в палате

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 18-летней жительницы областного центра, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц).

По версии следствия, 21 апреля 2018 года вечером в палате психиатрической больницы подозреваемая с целью причинения смерти пыталась задушить руками женщину в возрасте 30 лет, от которой ее оттащила пациентка. Затем она с силой схватила за шею руками 39-летюю женщину. Противоправные действия снова пресекла очевидец преступления, которая оттащила подозреваемую, чем спасла женщинам жизнь.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В отношении подозреваемой назначена психолого-психиатрическая экспертиза.