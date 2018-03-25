Архангельский турист, внимание: Мошенники наживаются на твоем отдыхе

Летние месяцы – знойная пора не только для желающих выбраться к морю, но и аферистов, охотящихся за их денежными накоплениями. За последние несколько дней в полицию Архангельска обратилось пятеро жителей региона с заявлениями о мошенничестве. Увидев в Интернете сайт с заманчивым предложением выгодно купить туристическую путевку в известный пансионат в Абхазии, они перевели денежные средства по указанным реквизитам, но спустя некоторое время поняли, что стали жертвами обмана.



Изначально ничего не вызывало подозрений: сайт, из которого потерпевшие узнавали информацию о турах, злоумышленники сделали качественно, все необходимые контакты были на своих местах, а телефонную трубку поднимала незнакомка с приятным голосом. Кроме того, на интернет-ресурсе было размещено заманчивое предложение – 20-процентная скидка при условии стопроцентной оплаты стоимости проживания. Дальнейшее общение с клиентами аферисты совершали уже посредством электронной почты, туда же высылали договор о предоставлении туристических услуг и реквизиты счета, на который необходимо было перевести денежные средства.



После оплаты тура злоумышленники переставали выходить на связь, а обеспокоенные граждане вновь обращались к сети Интернет, где узнавали о десятках аналогичных случаев по всей России. Как установили сотрудники полиции, официального сайта у данного пансионата никогда не было, а бронирование туров осуществляется через специализированные сервисы, предназначенные для этого.



В настоящее время по данным фактам проводятся проверки, устанавливаются обстоятельства произошедшего.



Сотрудники полиции рекомендуют жителям региона быть осмотрительными при покупке туристических путевок и бронировании мест для проживания посредством сети Интернет. Желательно пользоваться для этих целей проверенными сервисами, обращать внимание на репутацию сайта, комментарии других пользователей. По возможности при помощи специальных сервисов проверить дату создания интернет-ресурса. Как правило, «сайты-однодневки» работают не больше одного-двух месяцев. Также желательно проверить подлинность присланных для оплаты банковских реквизитов на официальном сайте Федеральной налоговой службы.