Каргопольский район: Воришки-шалунишки

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении троих несовершеннолетних жителей Каргопольского района, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п. «а, в» ч.2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище). Один из них также подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).

По версии следствия, 17-летний житель деревни Шелоховская Каргопольского района через окно проник в квартиру к односельчанину, откуда похитил газовый баллон, электрошокер, охотничьи ножи и бижутерию. После кражи он рассказал своим друзьям о том, что в квартире осталось крупногабаритное ценное имущество. Несовершеннолетние подозреваемые, вступив в преступный сговор, проникли в указанную квартиру, пока хозяин жилища спал. Несмотря на то, что мужчина проснулся и увидел их, они похитили строительную технику, электроинструмент и посуду. Похищенное имущество на общую сумму более 30 тысяч рублей вывезли на автомобиле, распорядившись им по своему усмотрению.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, а также причины и условия, способствовавшие его совершению. Производится сбор доказательственной базы.

В ходе допросов двое из подследственных свою вину признали и раскаялись в содеянном.