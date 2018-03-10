Драка у М-33: Архангельским убийцам предъявлено обвинение

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу предъявлено обвинение троим жителям областного центра: 41-летнему мужчине, его 18-летнему сыну и другу последнего, в совершении преступления, предусмотренного п. «ж» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, 20 мая 2018 года после конфликта, имевшего место на проспекте Московский в городе Архангельске, обвиняемые по месту жительства одного из них в квартире на улице Галушина избили 18-летнего молодого человека, нанося удары руками, ногами и твердым тупым предметом по голове и телу, а затем задушили его. После этого они предприняли меры к сокрытию тела убитого.

В отношении указанных лиц судом на основании ходатайства следователя была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе допроса в качестве обвиняемого один из 18-летних молодых людей свою вину признал в полном объеме, второй- частично. 41-летний отец последнего свою вину также признал частично и пояснил следователю, что не согласен с квалификацией, так как душил потерпевшего он один.

В ходе расследования уголовного дела установлен 36-летний знакомый хозяина квартиры, который в момент избиения находился вместе с обвиняемыми. По предварительным данным, он принимал участие в избиении и выступил пособником и подстрекателем убийства. Его действия квалифицированы по ч.ч.4,5 ст. 33, п. «ж» ч.2 ст.105 УК РФ. Он свою вину не признал. В отношении него также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

(на фото: жертва)