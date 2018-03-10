Покушение в Новодвинске. Разыскиваются свидетели

Вчера около 11.30 в гаражно-строительном кооперативе по улице Фронтовых бригад в городе Новодвинске при попытке снять фанерный короб с печной трубы гаража 56-летний мужчина получил ранение живота. Пострадавший госпитализирован в больницу. По предварительной версии, сработало самодельное огнестрельное устройство, которое находилось в коробе, установленном на печной трубе. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники Следственного управления и полиции. Обнаруженный предмет обезвредил взрывотехник ОМОН Управления Росгвардии по Архангельской области.

Просим всех, кто располагает информацией, которая может помочь следствию, обратиться в отдел криминалистики Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу по номеру телефона (8182) 23-83-65, либо в органы полиции по телефону 02.