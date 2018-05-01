Убийца матери из Коноши оправдывается словами на воронежского вандала из Третьяковки

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 38-летнего жителя Коношского района в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, в ночь на 9 января 2018 года по месту жительства в поселке Красивое Коношского района обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни нанес множественные удары ножом и подручным предметом по голове и телу 58-летней матери. От полученных травм потерпевшая через непродолжительное время скончалась на месте преступления.

В ходе допроса обвиняемый свою вину признал и пояснил следователю, что убийство совершил на фоне длительного употребления спиртных напитков и возникших галлюцинаций, но затем раскаялся и сам сообщил о случившемся в правоохранительные органы.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Отметим, оправдания этого убийцы удивительным образом схожи с мотивами воронежского вандала, искалечившего картину Ильи Репина «Иван Грозный и его сын Иван» в Третьяковской галереи – он тоже ссылается на алкоголь и голос… Путина, звучавший в его голове. Анализ этого культурологического нонсенса читайте в ближайшем выпуске Итогов недели.