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Архангельск: У убийства женское лицо

В Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении  33-летней архангелогородки, подозреваемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство) и ч.1 ст.119 (угроза убийством).

 

По версии следствия, подозреваемая, находясь по месту жительства в Исакогорском округе города Архангельска, в ходе ссоры с соседкой по коммунальной квартире, нанесла потерпевшей два проникающих ножевых ранения. Женщина осталась жива благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

В ходе следствия установлено, что ранее подозреваемая в ходе бытового конфликта угрожала убийством второй соседке по коммунальной квартире, демонстрируя ей нож.

 

Подозреваемая задержана. Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении нее меру пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Подозреваемой назначена психолого-психиатрическая экспертиза в связи с имеющимся заболеванием.

29 май 11:05 | : Происшествия

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