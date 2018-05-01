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Коллекционеры или партизаны? В Котласе обнаружен оружейный схрон

В г. Котласе Архангельской области сотрудниками Регионального управления ФСБ России по Архангельской области у местного жителя изъят солидный арсенал оружия и боеприпасов.

 

Следственным подразделением Регионального управления ФСБ России по Архангельской области возбуждены уголовные дела по ч.1, 2 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение огнестрельного оружия и боеприпасов» в отношении котласского предпринимателя и его знакомого.

Из незаконного оборота изъяты: автомат Калашникова, карабин Мосина, пистолет Jericho (израильского производства), обрез охотничьего ружья, изготовленный самодельным способом, а также порядка тысячи патронов к различным видам оружия. Кроме того, у злоумышленника изъято 10 единиц холодного оружия.

В настоящее время РУФСБ проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Владельцу арсенала и его приятелю грозит наказание до 6 лет лишения свободы и крупный денежный штраф.

  

28 май 11:19 | : Происшествия

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