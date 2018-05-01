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Нравы Бревенника. Архангелогородка сыграла с любовником в кровавую "бутылочку"

23 мая 2018 года вечером в одном из домов на улице Герцена на острове Бревенник обнаружено тело 43-летнего мужчины. В ходе судебно- медицинской экспертизы установлено, что его смерть наступила в результате  черепно-мозговой травмы. По данному факту следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного  ч.4 ст.111  УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

В результате следственно-оперативных действий, проведенных совместно с сотрудниками органов полиции, по подозрению в совершении преступления задержана 49-летняя сожительница потерпевшего.

По версии следствия, во время совместного употребления спиртных напитков между сожителями произошла ссора, в ходе которой подозреваемая ударила потерпевшего бутылкой по голове.

От задержанной поступило заявление о явке с повинной. В ходе допроса она пояснила следователю, что разозлилась на сожителя, который ударил ее ладонью по губам.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу.

28 май 10:03 | : Происшествия

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