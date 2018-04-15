Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Безопасность Архангельской области под большим вопросом

Прокуратура Архангельской области проверила исполнение законодательства о пожарной безопасности на 349 объектах. В их числе 27 торгово-развлекательный комплексов, 61 досуговая детская организация, 131 объект культуры и спорта, 130 торговых комплексов, не имеющих развлекательных центров.

При эксплуатации большинства из них выявлены нарушения правил пожарной безопасности.

Наиболее распространённые нарушения:  

  • загромождение эвакуационных выходов предметами торговли и оборудованием;
  • несоответствие количества эвакуационных выходов нормативным требованиям;
  • закрытие путей эвакуации, складирование и хранение горючих материалов возле эвакуационных выходов;
  • отсутствие или неисправность автоматической пожарной сигнализации;
  • отсутствие первичных средств пожаротушения, планов и указателей направления путей эвакуации;
  • неисправность эвакуационных выходов.

Всего по результатам проверок выявлено более тысячи нарушений. В целях их устранения внесено 208 представлений. К дисциплинарной ответственности привлечены 65 должностных лиц, направлено 14 исков в суд, из них 13 – о приостановлении деятельности объектов.

В 86 случаях материалы переданы контролирующим органам для решения вопроса о привлечении виновных лиц к административной ответственности.

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.

Все эти ужасы нам рассказала пресс-служба Архангельской областной администрации.  

25 май 11:16 | : Происшествия

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


Не бойтесь России! Иностранные студенты из Архангельска зазывают земляков на Чемпионат мира по футболу (ВИДЕО)
В Архангельске пройдет 1-й фестиваль морского флота Арктики (+ документальный фильм "Крещеные Севером")
«Мы пойдем со Сталиным!». Откровения Василия Поздеева в «Сказках бабушки Галины», выпуск 35
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Май 2018 (193)
Апрель 2018 (258)
Март 2018 (243)
Февраль 2018 (230)
Январь 2018 (217)
Декабрь 2017 (245)


Деньги


все материалы
«    Май 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20