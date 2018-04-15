Безопасность Архангельской области под большим вопросом

Прокуратура Архангельской области проверила исполнение законодательства о пожарной безопасности на 349 объектах. В их числе 27 торгово-развлекательный комплексов, 61 досуговая детская организация, 131 объект культуры и спорта, 130 торговых комплексов, не имеющих развлекательных центров.

При эксплуатации большинства из них выявлены нарушения правил пожарной безопасности.

Наиболее распространённые нарушения:

загромождение эвакуационных выходов предметами торговли и оборудованием;

несоответствие количества эвакуационных выходов нормативным требованиям;

закрытие путей эвакуации, складирование и хранение горючих материалов возле эвакуационных выходов;

отсутствие или неисправность автоматической пожарной сигнализации;

отсутствие первичных средств пожаротушения, планов и указателей направления путей эвакуации;

неисправность эвакуационных выходов.

Всего по результатам проверок выявлено более тысячи нарушений. В целях их устранения внесено 208 представлений. К дисциплинарной ответственности привлечены 65 должностных лиц, направлено 14 исков в суд, из них 13 – о приостановлении деятельности объектов.

В 86 случаях материалы переданы контролирующим органам для решения вопроса о привлечении виновных лиц к административной ответственности.

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.

Все эти ужасы нам рассказала пресс-служба Архангельской областной администрации.