Безопасность Архангельской области под большим вопросом

Прокуратура Архангельской области проверила исполнение законодательства о пожарной безопасности на 349 объектах. В их числе 27 торгово-развлекательный комплексов, 61 досуговая детская организация, 131 объект культуры и спорта, 130 торговых комплексов, не имеющих развлекательных центров.
При эксплуатации большинства из них выявлены нарушения правил пожарной безопасности.
Наиболее распространённые нарушения:
Всего по результатам проверок выявлено более тысячи нарушений. В целях их устранения внесено 208 представлений. К дисциплинарной ответственности привлечены 65 должностных лиц, направлено 14 исков в суд, из них 13 – о приостановлении деятельности объектов.
В 86 случаях материалы переданы контролирующим органам для решения вопроса о привлечении виновных лиц к административной ответственности.
Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.
Все эти ужасы нам рассказала пресс-служба Архангельской областной администрации.