"Откаты" в образовании: Директор архангельского техникума тянул с охранников

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении заместителя директора по безопасности одного из техникумов города Архангельска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере), а также в отношении директора коммерческой организации по п. «б» ч.4 ст.291 УК РФ (дача взятки в крупном размере).

По версии следствия, в 2016- 2017 годах заместитель директора учебного заведения за взятку в виде денег на общую сумму более 370 тысяч рублей обеспечил победу коммерческой организации в закупке охранных услуг для учреждения по завышенной цене.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных УЭБиПК УМВД России по Архангельской области