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Говорили же - бросай. Северодвинец покурил на 6 миллионов.

Вечером 2 сентября прошлого года в квартире дома № 36 по улице Советская в Северодвинске Сергей Долженко уснул пьяный с сигаретой. Тлеющее табачное изделие упало на постель, которая тут же вспыхнула — произошёл пожар.


Жильцам дома и администрации Северодвинска причинён ущерб в размере 6 212 473 рублей. Огнём полностью уничтожена кровля дома, повреждено несколько жилых комнат, часть квартир при тушении пожара залиты водой.


Приговором суда Долженко назначено наказание в виде одного года лишения свободы с возложением обязанностей не изменять место жительства и не выезжать за пределы Северодвинска. В качестве смягчающих обстоятельств суд учёл явку с повинной, способствование раскрытию и расследованию преступления, а также состояние здоровья и наличие инвалидности у подсудимого.


После вступления приговора в законную силу в порядке гражданского судопроизводства будет решён вопрос о возмещении причинённого Долженко ущерба.


24 май 11:32 | : Происшествия

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