Говорили же - бросай. Северодвинец покурил на 6 миллионов.

Вечером 2 сентября прошлого года в квартире дома № 36 по улице Советская в Северодвинске Сергей Долженко уснул пьяный с сигаретой. Тлеющее табачное изделие упало на постель, которая тут же вспыхнула — произошёл пожар.





Жильцам дома и администрации Северодвинска причинён ущерб в размере 6 212 473 рублей. Огнём полностью уничтожена кровля дома, повреждено несколько жилых комнат, часть квартир при тушении пожара залиты водой.





Приговором суда Долженко назначено наказание в виде одного года лишения свободы с возложением обязанностей не изменять место жительства и не выезжать за пределы Северодвинска. В качестве смягчающих обстоятельств суд учёл явку с повинной, способствование раскрытию и расследованию преступления, а также состояние здоровья и наличие инвалидности у подсудимого.





После вступления приговора в законную силу в порядке гражданского судопроизводства будет решён вопрос о возмещении причинённого Долженко ущерба.



